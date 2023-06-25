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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بسبب عيد الأضحى.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأحد 25 يونيو 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

الفراخ
الفراخ

تنشر "الدستور"، من خلال هذا التقرير، أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث تشمل سعر كيلو الفراخ البيضاء والفراخ البلدي والفراخ الحمراء، كذلك نوضح سعر البيض اليوم.

وبالتزامن مع اقتراب موعد عيد الأضحى 2023 يقل الطلب على شراء الدواجن حيث يزداد الطلب على شراء اللحوم؛ ما يؤدي لانخفاض أسعار الدواجن. 

ويحتوي التقرير على كل تفاصيل أسعار الدواجن اليوم للمستهلك، وهي: الفراخ وأمهات الفراخ البيضاء والبط وكتاكيت الفراخ، وكراتين البيض البلدي والأبيض والأحمر، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الدواجن تختلف أسعارها في المحافظات التي تحظى بنسب عالية سواء في الإنتاج أو التربية، ولذلك يتم تحديد السعر بناء على القوى التنافسية الضيقة في المنطقة ذاتها وصولًا إلى القوى التنافسية الكبرى على المستوى العام.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 25 يونيو 2023

تمثل أسعار الدواجن اهتمامًا للقارئ المصري بشكل يومي، على جوجل، وإليكم تقرير عن أسعار الدواجن، وفقًا لآخر تطورات السوق الداجنة، كالآتي:

أسعار الفراخ اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 65 و66 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو

بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين 78 و79 جنيهًا.

 سعر كيلو الفراخ البلدي

وصل سعر كيلو الفراخ البلدي بين 90 و95 جنيهًا.

سعر كيلو أمهات الفراخ البيضاء

وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء بين 54 و55 جنيهًا.

سعر البانية اليوم الأحد 25 يونيو 2023

 تصل أسعار البانية في محلات الفراخ بالأسواق المحلية إلى مستوى 160 لـ165 جنيهًا للكيلو.

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أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 6.00 و7.00 جنيهات، وبلغ سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 8.00 و9.00 جنيهًا، ووصل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 7.50 و8.00 جنيهات.

أسعار البط اليوم

سجل سعر لحم البط الفرنساوي ما بين 74 و75 جنيهًا، وبلغ سعر لحم البط المسكوفي ما بين 99 و100 جنيه، ووصل سعر لحم البط المولار بين 84 و85 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 113 و114 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 113 و114 جنيهات، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 106 و107 جنيهات.

أسعار السمان اليوم

سجل سعر كتكوت السمان "أسمر بري" الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 2.25 و2.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت السمان "أبيض هجين" الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 2.75 جنيه و3 جنيهات، ووصل سعر كتكوت السمان "هجين بياض" البالغ من العمر 14 يومًا ما بين 5.50 و6 جنيهات.

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