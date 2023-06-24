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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير صناعة الذهب يوضح سبب تراجع أسعار المعدن الأصفر بشكل ملحوظ

الذهب
الذهب

قال ياسين أحمد الخبير في أسواق الذهب، إن أسعار المعدن الأصفر شهدت تراجعا بشكل ملحوظ بعد قرار الإعفاء الجمركي للذهب للقادمين من الخارج، وإنشاء صندوق له بالإضافة إلى طرحه في البورصة، معقبا: “كل العوامل أدت إلى تراجع أسعاره في مصر”.

وأضاف أحمد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن يعتبر تصريح مجلس الوزراء بشأن السماح للمواطنين بالدخول إلى مصر بالذهب دون دفع جمارك فيما عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة ستة أشهر سيسهل على المواطنين شراء الذهب من الخارج بأسعار منخفضة، الأمر الذي سيقلل من الطلب على الذهب في مصر مما يؤدي إلى تراجع سعره محليا.

وأوضح أن العرض والطلب هما اللذان يحددان السعر في السوق المصري بدلا من جشع واستغلال التجار والمضاربين.

وأشار إلى أن التسعير المبالغ فيه لسعر الصرف للذهب والمجوهرات أدى إلى إثارة المخاوف لدى المواطنين بأن السعر الحالي للذهب هو سعر غير عادل وسوف يتراجع مستقبلا الأمر الذي أدى إلى تقليل الرغبة على الشراء من مصر والنظر إلى بدائل أخرى.

إثارة المخاوف أسعار الذهب إعفاء واردات الذهب اسعار منخفضة أسعار الذهب في مصر

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