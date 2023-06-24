أسعار الدواجن فى مصر اليوم السبت 24-6-2023 بمحلات بيع الطيور

زاد البحث عن أسعار الدواجن في مصر اليوم السبت 24-6-2023 عبر المنصات الإلكترونية، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك هروبًا من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء؛ بسبب أزمة الأعلاف الحيوانية في الأسواق المصرية الناتجة عن أسعار الصرف بالبنوك المصرية.

أسعار الدواجن اليوم في مصر السبت 24-6-2023 في محلات بيع الطيور

انخفاض في أسعار الدواجن اليوم في مصر السبت 24-6-2023 داخل محلات بيع الطيور بمختلف أنواعها، وذلك رغبة الملايين من المواطنين في شراء اللحوم الحمراء في احتفالات عيد الأضحى المبارك وهي كما يلي:

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 68 جنيهًا وفي المحلات التجارية نحو 74 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 55 جنيهًا، وفي المحلات التجارية نحو 65 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 82 جنيهًا، وفي المحلات التجارية نحو 94 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 99 جنيهًا، وفي المحلات التجارية نحو 105 جنيهات، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ البانية في المحلات التجارية نحو 165 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الأوراك في المحلات التجارية نحو 85 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الكبد والقوانص في المحلات التجارية نحو 80 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الأجنحة في المحلات التجارية نحو 60 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الصدور بالعظم في المحلات التجارية نحو 95 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الهياكل في المحلات التجارية نحو 38 جنيهًا.

سعر البيض والكتاكيت في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 111 جنيهًا، و في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 118 جنيهًا.

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 111 جنيهًا، و في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 118 جنيهًا.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 116 جنيهًا، و في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 130 جنيهًا.

سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 12 جنيهًا.

سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم نحو 11 جنيهًا.

سجل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم نحو 7 جنيهات.

سجل سعر الكتكوت الهجين عمر يوم نحو 7 جنيهات.

سجل سعر الكتكوت الفيومي عمر يوم نحو 8 جنيهات.