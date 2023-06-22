تراجع الفراخ.. أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 22-6-2023

تراجع سعر الدواجن خلال تعاملات اليوم الخميس بعد أن ارتفع الأسبوع الماضي إلى مستوى ٧٠ جنيهًا، وتراجعت الفراخ البيضاء إلى ٦٨ جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية، فيما وصل سعر كرتونة البيض في الارتفاع حتى تخطت سعر 110 جنيهات في المزرعة، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الدواجن في مصر اليوم الخميس 22-6-2023.

سعر الفراخ اليوم

• سعر الفراخ البيضاء: 68 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك.

• سعر الدواجن الساسو: 83 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية.

• سعر الدواجن البلدي: 100 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية.

• الدواجن أمهات بيضاء: 55 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية.

وكانت أسعار الدواجن قد شهدت زيادة في الأسعار طوال الأسبوع الماضي تخطت فيه الـ٧٠ جنيهًا للكيلو في بورصة الدواجن الرئيسية، أرجعتها شعبة الدواجن إلى اقتراب عيد الأضحى واتجاه المستهلكين لشراء الدواجن بدلًا من اللحوم الحمراء لارتفاع سعرها، إلا أنها تراجعت بصورة غير متوقعة.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض 6 جنيهات.

كتكوت ساسو 8.5 جنيه.

كتكوت ساسو 10 جنيهات.

كتكوت ساسو بيور 11 جنيهات.

كتكوت بلدي 6.25 جنيه.

كتكوت أبيض شركات 13 جنيهًا.

كتكوت أبيض قطعان 6.75 جنيه.

كتكوت هجين 7.50 جنيه.

كتكوت سمان أبيض 3.50 جنيه.

كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه.

سعر البيض اليوم

كرتونة بيض أبيض 111.75 جنيه في المزرعة، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل للمستهلك.

كرتونة بيض أحمر 113 جنيه في المزرعة.

كرتونة بيض بلدي 108 جنيهات في المزرعة.