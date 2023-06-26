الأنبا بشارة جودة يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة ملكة السلام بالفكرية

ترأس الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة ملكة السلام بالفكرية.

وكان في استقبال الأنبا بشارة، الاب القمص جرجس بشري راعي الكنيسة، والاخوات راهبات الراعي الصالح ولفيف من الشعب والشمامسة .

بدأ الاحتفال بموكب دخول الشمامسة بالألحان ومع رفع الحمل، و قدم الأنبا بشارة نية الصلاة لأجل الرعية والطلبة في فترة الامتحانات.



والقي العظة من إنجيل القديس متى سلطان يسوع الشافي والمحرر الاعمي أبصر و الاخرس تكلــم وانهزم ابليس فخرج .



وتخلل العظة حوار ابوي حول الأسرار ووصايا الكنيسة والكتاب المقدس كلمة الله المناولة الاحتفالية هي التزام بالصلاة والعلاقة مع الله ومع الآخرين في حياتنا اليومية .