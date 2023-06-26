ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا بشارة جودة يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة ملكة السلام بالفكرية

الأنبا بشارة
الأنبا بشارة

ترأس الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة ملكة السلام بالفكرية.

وكان في استقبال الأنبا بشارة، الاب القمص جرجس بشري راعي الكنيسة،  والاخوات راهبات الراعي الصالح ولفيف من الشعب والشمامسة .

 بدأ الاحتفال بموكب دخول الشمامسة بالألحان ومع رفع الحمل، و قدم الأنبا بشارة نية الصلاة لأجل الرعية والطلبة في فترة الامتحانات.  

والقي العظة من إنجيل القديس متى سلطان يسوع الشافي والمحرر الاعمي أبصر و الاخرس تكلــم وانهزم ابليس فخرج .  

 
وتخلل العظة حوار ابوي حول الأسرار  ووصايا الكنيسة والكتاب المقدس كلمة الله المناولة الاحتفالية هي  التزام بالصلاة والعلاقة مع الله ومع الآخرين في حياتنا اليومية . 

اقباط الكاثوليك الأب متى رزق الانبا بشارة جودة الانبا بشارة الأنبا بشارة جودة م الكاثوليك المناولة الاحتفالية إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك إيبارشية أبوقرقاص وملوي

الأكثر قراءة

أفلام عيد الأضحى.. إيرادات "بيت الروبى" تتخطى 15 مليون جنيه

استقبال الرئيس السيسى لرئيس وزراء الهند يتصدر اهتمامات الصحف

بدء توافد ضيوف الرحمن لمشعر منى استعدادًا للوقوف على عرفات

ضبط 996 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك بالغربية

بعد توجيه الرئيس السيسى.. ما أهمية تحويل "الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية؟

"الإفتاء" تُحدد الشروط الواجب توافرها فى الأضحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى