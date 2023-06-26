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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى: خطة لحماية جوانب النيل من النحر.. ومواجهة حاسمة للتعديات

وزير الرى
وزير الرى

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل .

وقال الوزير، في بيان اليوم الإثنين، إن وزارة الموارد المائية والري تنفذ العديد من المشروعات في إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر، والعمل على تطوير واجهات نهر النيل، بالإضافة لتنفيذ أعمال صيانة وتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل، وتنفيذ أعمال تكريك لمجري نهر النيل، ومواجهة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد مايقرب من 1500 كيلو متر، من أسوان إلى البحر المتوسط بالبرين الشرقي والغربي.

وأوضح وزير الموارد المائية والري أنه يجرى حاليا تنفيذ العديد من المشروعات لحماية جوانب نهر النيل من النحر، وتطوير واجهات النهر، وأعمال التطهير من الحشائش وورد النيل، وتكريك المجرى المائي.

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أنه يجرى الإعداد لبدء أعمال إنشاء حائط ساند بكورنيش مدينة السنانية بمحافظة دمياط بهدف تطوير ورفع كفاءة الكورنيش من الكوبري المعدني حتى مقر أحد البنوك، ويجرى إستكمال تنفيذ كورنيش أبوشوشة بمركز أبوتشت بقنا.

تطوير كورنيش النيل الشرقى بقنا بطول 1500 متر ليصبح واجهة حضارية

 

تطوير واجهات نهر النيل 

وذكر أنه يتم حاليا تطوير كورنيش النيل الشرقى بقنا بطول 1500 متر ليصبح واجهة حضارية متطورة، وتتم أعمال تنفيذ الكورنيش من خلال أرنكه الميول ووضع فلاتر من الرمل والزلط يليها أعمال الردم والدمك على طبقات كل 30 سم، ويتم أخذ عينات من التربة والأحجار لعمل اختبارات عليها لضمان جودتها، وذلك طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنية وحسب الدراسات البحثية المعده من معهد بحوث النيل.

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