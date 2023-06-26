السيرة الذاتية والمكان.. قراءة فى رواية "الخبز الحافى" بمركز الجزويت الثقافى

السيرة الذاتية والمكان .. قراءة في رواية "الخبز الحافي"، عنوان أمسية جديدة من أمسيات سلسلة لقاءات الكاتب والشاعر علاء خالد، والتي تعقد في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الإثنين، بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية.

يتناول اللقاء، التأثيرات المكانية وبطولتها في رواية السيرة الذاتية ــ رواية الكاتب المغربي محمد شكري “الخبز الحافي” نموذجا.

كما يتطرق لقاء السيرة الذاتية والمكان .. قراءة في رواية "الخبز الحافي"، إلي كيفية تأثير المكان علي السير الذاتية، وإبراز هذه المؤثرات في الحكي الروائي.

يذكر أن رواية “الخبز الحافي”، للروائي المغربي محمد شكري، تعد من أشهر السير الذاتية في العالم العربي وأجرأها، حتي أنها ظلت لوقت طويل ممنوعة في العديد من البلدان العربية، نظرا لما تميز به كاتبها محمد شكري، من جرأة في البوح وكتابته عن سيرته الذاتية بلا خجل أو تجميل، حتي أن البعض مازال حتي اليوم يذهب إلي أن أحداثها زائفة ومفتعلة.

وصدرت رواية “الخبز الحافي” لأول مرة 1972، ونشرت طبعاتها بالإنجليزية والفرنسية، ولكنها لم تنشر باللغة العربية إلا عام 1982.

وتتناول الرواية السيرة الذاتية للكاتب محمد شكري، والذي ظل أميا حتي بلغ العشرين من عمره، وقد علم نفسه بنفسه، كما ترصد الرواية الواقع الفقير البائس الذي عاش في وسطه محمد شكري.

تدور أحداث رواية “الخبز الحافي” في ريف المغرب حيث مسقط رأس بطل الرواية، والذي يهرب إلي طنجة والذي يعيش في عالم المدينة الخفي المليئ بالجريمة والفقر.

ــ عرض حكي “عيلة الفكسان”

في سياق متصل، يستقبل مسرح الجراج بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية أيضا، في السابعة مساء اليوم، عرض حكي بعنوان “عيلة الفكسان .. حكاوي البرفورمجية". وهو عرض يمزج فنون البهلوان بالأداء التمثيلي.

ويتناول ورطة جيل الثمانينيات والتسعينيات في الوقت الحالي من منتصف رحلتهم العمرية بين المؤثرات الاجتماعية وذكريات طفولتهم وأسلوب تربيتهم وبين ما وجدوه في رحلة اقتحامهم الحياة.

والعرض من بطولة كلا من: أحمد رمضان، أحمد شبانة، أحمد عادل، آلاء فهمي، جيهان أنور، ندى مكي، محمد خالد، محمود قاسم.

وعرض “عيلة الفكسان” من تأليف وأشعار محمد نبيل، تصميم وتدريب حركة محمود قاسم، تنفيذ موسيقي إسلام بستاوي، مساعد مخرج محمد الفخراني، ومن إخراج أحمد عبد العزيز.