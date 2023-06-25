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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

قداسة البابا يهنئ فضيلة شيخ الأزهر بعيد الأضحى

البابا تواضروس
البابا تواضروس

أجرى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًّا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وأعرب قداسته خلال الاتصال عن تمنياته لفضيلة الإمام الأكبر ولجميع الإخوة المسلمين بالسعادة والخير.

ومن جانبه شكر فضيلة شيخ الأزهر قداسة البابا على معايدته متمنيًّا له الشفاء العاجل والعودة لممارسة نشاطه في أقرب وقت.

كما بعث قداسة البابا تواضروس الثاني برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذا نصها:

فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب

يسعدني بالأصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مصلين أن يوفق الله جهودكم المخلصة لنشر الوعي وإعلاء شأن بلادنا الغالية بالفكر المستنير وترسيخ ثقافة المواطنة والحوار والعيش المشترك في كل الربوع، 
دمتم محروسين في حفظ الله وعنايته.

وأيضا أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني برقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذا نصها:

فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية

يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أحبائنا المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.  
داعين الله أن يوفقكم في استكمال مسيرتكم المخلصة  في القيام بالدور التنويري لنشر الوعي وقيم التسامح وثقافة السلام والعيش المشترك.

دمتم في حفظ الله ورعايته.

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