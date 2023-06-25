تعادل سلبي بين الأهلي ومنتخب السويس في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ومنتخب السويس في دور الـ32 من بطولة كأس مصر بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أحداث الشوط الأول

سيطر الأهلي على المباراة من البداية في محاولة لتسجيل هدف التقدم مبكرًا.

وشهدت الدقيقة الثالثة، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء من ركلة حرة لصالح فريق الأهلي عن طريق حسين الشحات لكنها مرت إلى ركلة مرمى.

وأهدر كهربا فرصة التقدم في الدقيقة الثامنة بعد كرة طولية رائعة من رامي ربيعة إلى محمود كهربا يمين منطقة الجزاء الذي انفرد بالمرمى ليسدد كرة تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

في الدقيقة 13 أهدر الشحات فرصة أخرى بعد تصويبة من يسار منطقة الجزاء لصالح الأهلي بعد تمريرة رائعة من كهربا لترتطم بالدفاع وترتد غلى الشحات ليسدد كرة ساقطة مرت بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة 26 تصويبة من حسين الشحات من يسار منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

الظهور الأول لصالح منتخب السويس كان في الدقيقة 30 بعد تسديدة من محمود رفعت لاعب منتخب السويس من يمين منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى.

الأهلي كثف هجماته في نهاية الشوط الأول على أمل التسجيل لكن دون جدوى.

وشهدت الدقيقة 38 تسديدة من محمود كهربا من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وشهدت 40 تصويبة من خالد عبد الفتاح من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي لكنها بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 41 تمريرة طولية لصالح الأهلي عن طريق محمد هاني لتصل إلى محمود كهربا داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى.