كهربا يقود هجوم الأهلى أمام منتخب السويس فى كأس مصر

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة منتخب السويس المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي ومنتخب السويس مع الداخلية في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

علي لطفي وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد قندوسي ورأفت خليل ومحمد فخري وكريم الدبيس.