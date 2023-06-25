تكريم 15 مدربًا ضمن البرنامج الوطني لتدريب معلمى اللغة الإنجليزية "TEA" ببورسعيد

كرمت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، 15 مدربًا ضمن البرنامج الوطني لتدريب معلمي اللغة الإنجليزية وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

جاء ذلك بحضور علي الألفي نقيب معلمي بورسعيد ومحمود بدوي، مدير عام التعليم العام وإيهاب عبد المقصود، مدير عام الشئون التنفيذية ورضا الجوهري موجه عام اللغة الإنجليزية.

وأشارت وكيل أول الوزارة إلى أن البرنامج الوطني لتدريب معلمي اللغة الإنجليزية نتاج التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والمجلس الثقافي البريطاني واستهدف تدريب 553 من معلمي اللغة الإنجليزية بالمحافظة.

ولفتت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أن البرنامج الوطني لتدريب معلمي اللغة الإنجليزية "TEA" انعقد في الفترة من 12 نوفمبر 2022 حتى 11 مارس الماضي واشتمل على مجموعة من الضوابط منها على سبيل المثال تدريب المدربين وجهًا لوجه، وعمل اختبارات قبلية وأخرى بعدية لكل محتوى.

وقامت وكيل أول الوزارة بتوزيع شهادات التقدير الممنوحة للمدربين من المجلس الثقافي البريطاني بالإضافة لشهادات التقدير الممنوحة لهم من المديرية متمنية لهم دوام التقدم والرقي.

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