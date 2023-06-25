السجن المشدد والغرامة لسيدة وعامل لاتهامهما بالاتجار في المخدرات بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد المتهمة ربة منزل و عامل بالسجن المشدد 3 وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الاتجار فى الشابو بدائرة قسم أول سوهاج.

بداية أحداث القضية عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الاتجار فى الشابو على نطاق واسع وترويجه على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.