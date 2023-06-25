"بدراوي ويمامة".. تفاصيل "صراع الوفد" لحسم اسم مرشح الرئاسة

يشهد حزب الوفد حالة من الانقسام الداخلي بين أعضاء الهيئة العليا، بسبب قرار رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة بإعلان أنه سيكون المرشح الرسمي للحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث رأى أعضاء الهيئة العليا خاصة النائب البرلماني السابق فؤاد بدراوي السكرتير العام السابق للوفد، أن "يمامة" يحاول سلب حق أعضاء الهيئة العليا في الترشح، ويتحايل على نص المادة 19 مكرر من لائحة النظام الأساسي والتي تتحدث عن انتخابات داخلية في حالة تعدد المرشحين.

وكشفت مصادر وفدية أنه في حال إصرار الدكتور عبد السند على ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية بالمخالفة للائحة الحزب، سيتم رفع دعوى قضائية ضده والمطالبة فيها بإبطال قرار ترشحه.

وقال بيان صادر عن الحزب إن الهيئة العليا لحزب الوفد اجتمعت وقررت بأغلبية الأصوات ووفقًا للائحة الحزب، اختيار الدكتور عبد السند يمامة رئيسًا للحزب ومرشحًا لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

من جانبه، أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن علاقته بشباب الوفد علاقة جيدة وجميعهم يؤيدوه ويدعموه فى الترشح، لافتا إلى أن الوفد لديه رأي وتصور من أجل حل الأزمة الاقتصادية من خلال مجموعة اقتصادية تضع خطة للخروج من هذا الوضع الاقتصادي.

وأكد "يمامة" أن حزب الوفد له دور ويجب عليه دخول الانتخابات الرئاسية إيمانًا منه بأن الفيصل دائمًا فيها يكون للصندوق الانتخابي، ذاكرًا أنه يختلف مع الحكومة في الضائقة الاقتصادية وما يشعر به الشارع من غلاء في المعيشة.

وأصدر فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بيانًا نفى فيه اختيار الهيئة العليا لحزب الوفد للدكتور عبد السند يمامة، مرشحا لانتخابات الرئاسة.

وقال بدراوي في بيانه: "في واحدة من أغرب التصرفات التي يمكن أن تشهدها الحياة الحزبية، فوجئت بخبر كاذب حول اجتماع الهيئة العليا للوفد واختيارها للدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب مرشحا لانتخابات رئاسة الجمهورية، رغم أن الدكتور عبد السند يمامة قام بتأجيل الاجتماع لما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر الجروب الخاص بالهيئة العليا على الواتس آب".

وأضاف أن الخبر المكذوب نُشِرَ على صفحة المركز الإعلامي لحزب الوفد وبوابة الوفد الإلكترونية، بالإضافة إلى نشره في صحيفة الوفد الورقية اليوم.

وأشار بدراوي إلى أن ما نُشِرَ اليوم من خبر كاذب هو دليل على طريقة إدارة الحزب التي تخالف اللائحة التي تنص على ضرورة عقد الاجتماعات الرسمية في المقر الرئيسي للحزب، وهو مالم يحدث، بالإضافة إلى تأجيل الاجتماع الذي كان مقررًا عقده غدًا.

وأشار بدراوي إلى أن تسمية مرشح الوفد لانتخابات رئاسة الجمهورية هي من اختصاص الهيئة الوفدية.