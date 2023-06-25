إصابة ربة منزل وبناتها الـ3 بتسمم غذائى إثر تناولهن وجبة فى أسيوط

أصيبت ربة منزل و3 من بناتها باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهن وجبة تم إعدادها بمنزلهن بقرية أمشول بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بورود بلاغ من المستشفى بوصول "رانيا.ع.م"، 40 عامًا، و٣ من بناتها، هن:"دعاء.ج.ع"، 18 عامًا، و"جنى" 10 أعوام، و"ريتاج"، 5 أعوام، مصابات بإعياء شديد واشتباه تسمم غذائي، وبسؤالهن أقررن بشعورهن بالإعياء عقب تناولهن وجبة الغداء.

تم إجراء الإسعافات الأولية ووضعهن تحت الملاحظة، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.