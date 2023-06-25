"كان رايح يصلى الجمعة".. المشدد 15 عامًا لعامل بتهمة قتل آخر فى الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة، حضوريا بالسجن المشدد 15 سنة لعامل مقيم بعزبة بيومي بقرية الحصاينة مركز السنبلاوين، وذلك لإدانته بقتل عامل مستخدمًا سلاح ناري بندقية آلية أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة بسبب خلافات سابقة بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهى، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار وليد محمد حسنى الديب، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صالح عبد المعبود القطان، وأمانة سر ‏محمد عبد الهادى، ومحمد طه محمد، فى الجناية رقم 650 لسنة 2023 المقيدة برقم 201 لسنة 2023 كلى جنوب المنصورة.

وتضمن الحكم على المتهم مصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين والزمته المصاريف الجنائية.

كان المستشار عبدالرحمن الشهاوى، المحامى العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال المتهم "محمد محمود شعبان عيسي" لأنه فى يوم 6 /1 /2023 بدائرة مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية قتل المجنى عليه "محمد فتحى السيد محمد"، عمدا مع سبق الاصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض بندقية آلية وما إن ظفر به حتى أطلق صوبه عدة أعيرة نارية قاصدًا من ذلك إزهاق روحة استقرت أحدهما برأسه محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.

وجاء بتقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه أن إصابة المتوفى "محمد فتحى السيد محمد"، حديثة نارية على هيئة فتحة دخول بيسار الوجه وخروج بخلفية الأذن اليسرى ومثلها يحدث من الإصابة بمقذوف عيار نارى من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب ولا يوجد ما يتنافى أو يتعارض مع كون الإصابة حدثت من سلاح نارى بندقية آلية، وأن الوفاة تعزى إلى الإصابة النارية بالرأس وما نتج عنها من تهتك بأنسجة المخ وكسور بعظام الجمجمة ونزيف دموى شديد أدى إلى تلف بالمراكز الحيوية بالجسم وهبوط حاد بالدورة الدموية انتهى بالوفاة.

وأدلى الشاهد الأول "السيد فتحى السيد محمد"، 40 سنة، عامل زراعى، شقيق المجنى عليه، مقيم بعزبة بيومى، بالحصاينة مركز السنبلاوين بشهادته، مؤكدًا وجود خلافات سابقة بين المتهم وشقيقة المتوفى من ناحية والمتهم والشاهد من ناحية أخرى أنه بتاريخ الواقعة وأثناء توجه المجنى عليه وشقيقه الشاهد لأداء صلاة الجمعة ومرورهما أمام منزل المتهم وعلى إثر مشادة كلامية بينهما قام المتهم بالعدو نحو حانوته وعاد مسرعًا محرزًا بندقية آلية ولرؤيتهما أطلق صوبهما عدة أعيرة نارية استقرت أحدها برأس شقيقة، مما أحدث إصابته التى أودت بحياته بينما لاذ هو بالفرار، وأعزى قصده إلى القتل والشروع فيه.

بينما عدل الشاهد فى شهادته أمام المحكمة بشروع المتهم فى قتله وأدلى باقى الشهود بمضمون ما شهد به الشاهد الأول.

وأدلى المقدم حمدى الطنبولى، رئيس مباحث مركز السنبلاوين، فى القضية مؤكدًا أن تحرياته دلته على صحة ارتكاب المتهم الواقعة، وأردف بأنه تمكن من ضبط المتهم وعثر بإرشاده على السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة و12 طلقة، وأعزى قصد المتهم إلى قتل المجنى عليه المتوفى.

وشهدت الجلسة حضور ورثة المجنى عليه "والده ووالدته وزوجته"، وقرروا بتصالحهم مع المتهم وتنازلهم عن حقوقهم المدنية قبله.

كما حضر شقيق المجنى عليه، وهو الشاهد الأول، وعدل عن اتهامه للمتهم بالشروع فى قتله وتصالح مع المتهم، وقال عدد من أهالى القرية إن أسرة المجنى عليه تقاضوا من أهلية المتهم أكثر من مبلغ اثنين مليون جنيه وترك المتهم منزله بالقرية حتى يتم هذا التصالح، لأن المجنى عليه ترك طفلين صغيرين ولدين بعمر سبع وخمس سنوات بيد أرملته، ورأت هيئة المحكمة أنه إعلاء لروح التسامح والتراضى بين أفراد المجتمع أن تنزل بالعقوبة إلى الاكتفاء بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة على النحو الوارد بمنطوق حكمها.