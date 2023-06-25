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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل 6 دعاوى تطالب ببطلان انتخابات الزمالك

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أجلت القضاء الإداري مجلس الدولة، 6 دعاوى مقامة من عدة محامين، طالبوا فيها بإعلان بطلان انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة بتاريخ 2022/2/11، وبطلان تشكيل مجلس الإدارة عن الدورة الانتخابية من 2025/021، وإعادة الدعوة لانعقاد جمعية عمومية جديدة لبطلان إجراءات العملية الانتخابية لنادي الزمالك لجلسة 15 أكتوبر للاطلاع والرد.

وطالب المحامون، إعمال الهيئات الرقابية وطالب أيضا في دعواه بوقف تنفيذ القرار السلبي، بامتناع الجهة الإدارية من إعمال سلطتها الإشرافية والرقابية على الهيئات الرياضية، بإعلان بطلان انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، المنعقدة بتاريخ 11 فبراير الماضي،. 

وما ترتب عليها من آثار أخصها بطلان تشكيل مجلس إدارة النادي عن الدورة الانتخابية 2021-2025، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، ومنها إعادة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي لانتخاب مجلس إدارة النادي، عن الدورة الانتخابية المشار إليها.

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