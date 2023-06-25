إنشاء 3 مكاتب سجلات مدنية فى محافظتى الشرقية والمنيا

أصدر اللواء عمر الخازندار، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، قرارًا بإنشاء 3 مكاتب سجلات مدنية في محافظتي الشرقية والمنيا.

وذكر القرار، ينشأ سجل مدنى الصوفية الفرعى بدائرة مركز أولاد صقر- ومقره بالوحدة المحلية بقرية الصوفية- التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية بالشرقية، حدوده الإدارية: قرى "قرية الصوفية- زور أبو الليل- حمادة- جزيرة مطاوع"، وحدوده الجغرافية على النحو التالى: الحد البحرى: شارع جانبى حوالى 4م. الحد القبلى: باقى مبنى الوحدة المحلية. الحد الشرقى: منفذ بيع القوات المسلحة يليه طريق أسفلتى. الحد الغربى: شارع جانبى يليه سكن أهالى.

وشمل القرار مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية؛ وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995؛ وعلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1961 بإنشاء مكاتب السجل المدنى وتحديد دوائر اختصاصها؛ وعلى القرار الوزارى رقم 7122 لسنة 1994 فى شأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 5417 لسنة 1998 فى شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 20974 لسنة 2003 فى شأن التفويض في الاختصاصات؛ وعلى كتاب إدارة التخطيط والمتابعة المؤرخ 29 /5 /2023؛ قـــــــــرر ينشئ سجل مدنى الصوفية الفرعي بدائرة مركز أولاد صقر - ومقره بالوحدة المحلية بقرية الصوفية - التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية بالشرقية. حدوده الإدارية: قرى "قرية الصوفية - زور أبو الليل - حمادة - جزيرة مطاوع". وحدوده الجغرافية على النحو التالى: الحد البحرى: شارع جانبى حوالي 4م.

كما ينشأ قسم سجل مدنى الرحمانية الفرعى بدائرة مركز أبو كبير - ومقره بالوحدة المحلية بقرية الرحمانية - التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية بالشرقية. حدوده الإدارية: قرى "الرحمانية - القراموص - فراشة - الدهتمون" وتوابعها.

وحدوده الجغرافية على النحو التالى: الحد البحرى: شارع ونقطة شرطة القراموص. الحد القبلى: مدخل مبنى الوحدة المحلية والإرشاد الزراعى. الحد الشرقى: مدخل ومبنى مدرسة الفصل الواحد. الحد الغربى: مخزن ملك الوحدة المحلية.

كما ينشأ قسم سجل مدنى الشيخ فضل الفرعي بدائرة مركز بنى مزار - ومقره بالوحدة المحلية بقرية الشيخ فضل - التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية بالمنيا.

حدوده الإدارية: قرى وبلاد شرق النيل "الشيخ فضل - العصيات - قرية السلام - بنى صامت - الناصرية - منشية الشيخ فضل - حماضة - شلقام - الجرابيع - الدوار - المعايشة - المسايدة - المطارات" وتوابعها. وحدوده الجغرافية على النحو التالى: الحد البحرى: جسر النيل. الحد القبلى: طريق عمومى مقابل لنقطة شرطة الشيخ فضل. الحد الشرقى: مبنى تابع للوحدة المحلية. الحد الغربى: أرض فضاء ملك الوحدة المحلية.

وكلف مساعد وزير الداخلية، على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه، ويعمل به من اليوم التالى.