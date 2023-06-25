لعدم ارتداء الخوذة.. ضبط 553 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة، اليوم الأحد، من ضبط 553 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة بالمحافظات.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أنه تم شن حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.

وشددت «الداخلية» على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين حفاظًا على أرواح المواطنين بما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.