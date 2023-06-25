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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار مبادرة «كلنا واحد» شهرين بمناسبة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو

مبادرة «كلنا واحد
مبادرة «كلنا واحد

قررت وزارة الداخلية استمرار فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة «كلنا واحد» لمدة شهرين بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو، واستمرار منافذ أمان التابعة للوزارة في توفير منتجاتها، مع طرح عبوات تضم مواد غذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 50% عن مثيلاتها بالأسواق، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، استمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، تواصل وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) لمدة شهرين تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

 كما تم التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة بإجمالى 1364 فرعًا على مستوى الجمهورية، فضلًا عن إطلاق قوافل سيارات مجهزة بـ5 سيارات لكل قافلة، لطرح السلع الغذائية، وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجًا بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وأضافت الوزارة، وفى السياق ذاته، تواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة (أمان) التابعة للوزارة محملة بعبوات تضم سلعًا غذائية تم إعدادها بجودة عالية، بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 50% بالمنافذ الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

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