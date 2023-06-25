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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحاجة "صباح" من أمام اللجان لدعم الطلاب والتضرع لهم: "بدعيلهم في صلاة الفجر"

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

لم تقتصر حالات التوتر والخوف على أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة منذ انطلاق ماراثون الثانوية العامة، إلا أن هناك مجاورين وجيران للجان وطلاب الثانوية يحرصون على انتظار الطلاب ودعمهم على مدار ساعات الامتحانات.

 

ضمن هؤلاء المجاورين للجان الثانوية العامة الحاجة "صباح" صاحبة الـ73 عاما، والتي تسكن في الجهة المقابلة من مدرسة نور المعارف بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، والتي على الرغم أنه ليس لديها أبناء أو أقارب في منزلها يؤدون امتحانات الثانوية العامة إلا أنها دائما وأبدا تحرص على تقديم الدعم لهم.

 

تقول الحاجة صباح لـ"الدستور" إنها منذ اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة وهي تقوم بصلاة الفجر لتأدية الصلاة والتقدم بالدعوات والتضرع إلى الله عز وجل لتسهيل الامتحانات على الطلاب، ومن بعدها تخرج للجلوس أمام باب منزلها على مقعد خشبي والمقابل لبوابة مدرسة نور المعارف بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة وانتظار بدأ توافد الطلاب لتأدية الامتحانات.

 

وتضيف: "معرفش جدول ولا مواعيد ولا غيره.. أنا كدا كدا بقوم أصلي الفجر وأما الامتحانات بدأت عرفت من الطلاب اللي رايحين وجايين على المدرسة وبسألهم المادة الجايا امتى بعرف منهم واستناهم بعد كل مادة وقبل كل مادة ادعيلهم".

 

واستكملت الحاجة صباح حديثها بأنها تفترش أمام منزلها لرؤية الطلاب عند دخولهم للجان ومحاولة بث الطمأننة في أنفسهم والدعاء لهم كنوع من أنواع الدعم وبعد الخروج تحرص على سؤال من الذين يمرون من أمام منزلها للاطمئنان على مستوى الامتحان، لافتة إلى أنها أيضا تقوم بملء القلل من أجل الطلاب.

 

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولا بد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

 

وشددت وزارة التربية والتعليم، على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.

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