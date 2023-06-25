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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزنها 765 طنا.. وصول 2500 رأس عجول حية لميناء سفاجا

ميناء سفاجا
ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 500 شاحنة و702 سيارة، وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 403 شاحنة و696 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 2500 طن بضائع، 97 شاحنة و6 سيارة. 
 

واستقبل ميناء سفاجا السفينة Abu yassser  وعلى متنها 2500 رأس عجول حية بوزن 765 طن قادمة من جيبوتي استعدادا لعيد الاضحى المبارك لصالح هيئة السلع التموينية، حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخولها الميناء ويتم حجرها بحجر بيطري سفاجا لإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعها بالأسواق.


كما استقبل الميناء ثلاث سفن وهى أمل، الحرية2 وبوسيدون إكسبريس، بينما تغادر العبارة القاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و241 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا، بريدج وآيلة. 
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 4036 راكبا بموانيها.
 

احتفالات عيد الأضحى المبارك العبارة القاهرة هيئة موانئ البحر الأحمر هيئة السلع التموينية موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا ميناء نويبع

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