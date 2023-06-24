باحث يكشف لغز لعنة تيتانيك بعد 111 سنة من تكرر الغرق

كشف الدكتور أشرف صديق، الباحث في معهد علوم البحار، عن لغز تكرار لعنة تيتانيك بعد 111 سنة وعن القصة الكاملة لغرق غواصة تيتان بعد انفجار داخلي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إنه عند النزول في قاع البحر ينخفض الضغط بمقدار 1 لكل 10 أمتار في العمق.

وأضاف أن المركب الغارقة تتواجد على 331 ضغط جوي، ما يؤثر على أي جسم موجود، وأن الإنسان يستطيع بجسمه العادي أن ينزل لمسافة 40 مترا وبعد ذلك يستخدم غازات أخرى لأن جسم الإنسان لا يستطيع تحمل الضغط أكثر من ذلك.

وأكد أن مركب تيتانيك غرقت على عمق 3800 متر في المحيط، موضحاً أن الغواصة المفقودة زارت موقع السفينة تيتانيك من قبل، وأنه لابد من صيانة دقيقة للغواصات بعد نزولها لأعماق بعيدة في المياه واتباع إجراءات السلامة المهنية.