مهرجان العلمين.. أكبر حدث ترفيهى فى مصر والشرق الأوسط (فيديو)

مهرجان العلمين أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، يقام في مدينة العلمين الجديدة، ويحضره أكبر نجوم الوطن العربي، ويضم أضخم الأحداث الفنية والرياضية، وأهم حفل لتوزيع الجوائز.

يعقد مهرجان العلمين في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل، ويضم 12 نشاطا ما بين الرياضي والترفيهي، وهي: عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما في مختلف المجالات، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية. دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة لكرة القدم الشاطئية، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا إلى العلمين الجديدة.