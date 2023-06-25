موعد اذان المغرب اليوم الاحد 25-6-2023 في القاهرة والمحافظات

يكثر البحث عبر مواقع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن خلال موقع الأكثر شهرة "جوجل" عن موعد اذان المغرب اليوم 25-6-2023 في القاهرة والمحافظات، وذلك بسبب صيام البعض من المسلمين لآيام ذي الحجة، الموافق السادس من شهر ذي الحجة 1444 هجرية، للتقرب من الله في هذه الأيام المباركة التي تفصلنا عن قدوم عيد الأضحى المبارك الذي يدخل البهجة والسرور على المصريين والمسلمين من جميع أنحاء العالم.

موعد اذان المغرب اليوم 25-6-2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر 4:09 صباحاً

أذان الظهر 12:57 صباحاً

أذان العصر 4:33 مساءً

أذان المغرب 8:00 مساءً

أذان العشاء 9:33 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:09 صباحاً

موعد اذان الظهر 12:03 صباحاً

موعد اذان العصر 4:41 مساءً

موعد اذان المغرب 8:08 مساءً

موعد اذان العشاء 9:43 مساءً

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:02 صباحاً

موعد اذان الظهر 12:53 صباحاً

موعد اذان العصر 4:30 مساءً

موعد اذان المغرب 7:57 مساءً

موعد اذان العشاء 9:31 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:02 صباحاً

موعد اذان الظهر 1:27 صباحاً

موعد اذان العصر 4:46 مساءً

موعد اذان المغرب 8:16 مساءً

موعد اذان العشاء 9:41 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

وقت صلاة الفجر 4:22 صباحاً

موعد اذان الظهر 12:59 صباحاً

موعد اذان العصر 4:27 مساءً

موعد اذان المغرب 7:55 مساءً

موعد اذان العشاء 9:24 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:06 صباحاً

موعد اذان الظهر 12:45 صباحاً

موعد اذان العصر 4:15 مساءً

موعد اذان المغرب 7:42 مساءً

موعد اذان العشاء 9:13 مساءً

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