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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن عام لمتهم بحيازة سلاح نارى فى مدينة نصر

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، متهما بالسجن عام وغرامة مالية 10 آلاف جنيه في اتهامه بحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" في مدينة نصر.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 14390 لسنة 2022 جنايات ثالث مدينة نصر، أن المتهم في يوم 21 أغسطس الماضي أحرز سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، أبصر المتهم خلال سيره بالطريق العام محرزًا سلاحا ناريا - فرد خرطوش - غير مششخن، وبضبطه وتفتيشه أقر بإحرازه بدون ترخيص.

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