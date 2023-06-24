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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الضوينى: 3 يوليو يوم عمل بالأزهر لاستمرار امتحانات الثانوية الأزهرية

د. الضويني
د. الضويني

وجّه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بضرورة التنبيه على جميع العاملين بقطاعات الأزهر الرئيسة والمناطق الأزهرية بالحضور في مقر عملهم ابتداء من يوم الإثنين 3 يوليو، وكذا التنبيه على طلاب القسم العلمي بالحضور في لجانهم، لاستئناف أعمال الامتحانات الخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية.

وجاء قرار استئناف أعمال الامتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية، بالإشارة إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2426 لسنة 2023 بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، وما تضمنه من استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من السلطة المختصة، وشدد وكيل الأزهر على ضرورة تنبيه رؤساء اللجان لجميع الطلاب بالالتزام بالمواعيد المقررة بجدول الامتحانات وعدم التخلف.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طلاب وطالبات، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالبًا وطالبة، مقسمين على "٣١" لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية "٧٧٠" طالبًا وطالبة، ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على "٤٧" لجنة.

الدكتور محمد الضويني المناطق الازهرية الشهادة الثانوية

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