يفجينى بريجوجين.. قصة صعود صاحب فاجنر من السجون إلى قيادة الحروب والتمرد

أعلن قائد مجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين، التمرد ضد قيادة الجيش الروسي، متهمًا الجيش بقتل عدد كبير من قواته، كما رفض الاستسلام للجيش.

ويعتبر بريجوجين من أبرز المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد مثل ذراعًا عسكرية مهمة لروسيا منذ عام 2014، فقد استعان به بعد تشكيله مجموعة فاجنر في السيطرة على شبه جزيرة القرم عام 2014، ثم القيام بعدة عمليات عسكرية في الخارج وتدريب قوات وجيوش دول إفريقية على علاقات قوية مع موسكو، وذلك بسبب علاقته القوية مع بوتين.

ديمتري أوتكين البالغ من العمر 62 عامًا، هو الاسم الحقيقي لبريجوجين فقد كان ضابطًا في الجيش الروسي، كما عمل في الاستخبارات العسكرية الروسية، وشارك في حروب مختلفة من بينها حرب الشيشان، وقد اكتسب خبرات عسكرية واستخباراتية قوية، مكنته لقيادة فاجنر التي تضم عشرات الآلاف من المقاتلين.

وعاني بريجوجين من طفولة صعبة، فقد توفي والده وهو في التاسعة من عمره، وبحسب وثائق قضائية تورط عام 1980 وهو شاب في عملية سطو وسرقة، وكرر فعلته مجددًا وحكم عليه بالسجن لثلاثة عشر عامًا، لكن أطلق سراحه عام 1990 وقت انهيار الاتحاد السوفيتي، وعاد سان بطرسبورغ ونجح في تكوين ثروة هائلة وامتلاك سلسلة متاجر كبرى، حتى فتح عام 1995 مطعمًا خاصًا به، وجذب إليه المشاهير، ومن بينهم بوتين إلى مطعمه وقت أن كان نائبًا للرئيس، وبعد أن تولى قيادة روسيا بات دائم التردد عليه، ثم حصل على عقود حكومية عبر شركته "كونكورد" لتوريد الأطعمة التي أسسها منذ التسعينيات.

وتنامت قوته الاقتصادية حتى حصل على عقود بمئات الملايين من الدولارات منذ عام 2012، وصولًا للنقلة الأكبر عام 2014، حينما برز دوره في سيطرة روسيا على جزيرة القرم، ثم الحرب الأوكرانية في فبراير 2022.