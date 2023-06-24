ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

يفجينى بريجوجين.. قصة صعود صاحب فاجنر من السجون إلى قيادة الحروب والتمرد

بريجوجين
بريجوجين

أعلن قائد مجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين، التمرد ضد قيادة الجيش الروسي، متهمًا الجيش بقتل عدد كبير من قواته، كما رفض الاستسلام للجيش.

ويعتبر بريجوجين من أبرز المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد مثل ذراعًا عسكرية مهمة لروسيا منذ عام 2014، فقد استعان به بعد تشكيله مجموعة فاجنر في السيطرة على شبه جزيرة القرم عام 2014، ثم القيام بعدة عمليات عسكرية في الخارج وتدريب قوات وجيوش دول إفريقية على علاقات قوية مع موسكو، وذلك بسبب علاقته القوية مع بوتين.

txt

بعد إعلان التمرد.. أبرز محطات الخلاف بين فاجنر والجيش الروسى

ديمتري أوتكين البالغ من العمر 62 عامًا، هو الاسم الحقيقي لبريجوجين فقد كان ضابطًا في الجيش الروسي، كما عمل في الاستخبارات العسكرية الروسية، وشارك في حروب مختلفة من بينها حرب الشيشان، وقد اكتسب خبرات عسكرية واستخباراتية قوية، مكنته لقيادة فاجنر التي تضم عشرات الآلاف من المقاتلين.

وعاني بريجوجين من طفولة صعبة، فقد توفي والده وهو في التاسعة من عمره، وبحسب وثائق قضائية تورط عام 1980 وهو شاب في عملية سطو وسرقة، وكرر فعلته مجددًا وحكم عليه بالسجن لثلاثة عشر عامًا، لكن أطلق سراحه عام 1990 وقت انهيار الاتحاد السوفيتي، وعاد سان بطرسبورغ ونجح في تكوين ثروة هائلة وامتلاك سلسلة متاجر كبرى، حتى فتح عام 1995 مطعمًا خاصًا به، وجذب إليه المشاهير، ومن بينهم بوتين إلى مطعمه وقت أن كان نائبًا للرئيس، وبعد أن تولى قيادة روسيا بات دائم التردد عليه، ثم حصل على عقود حكومية عبر شركته "كونكورد" لتوريد الأطعمة التي أسسها منذ التسعينيات.

وتنامت قوته الاقتصادية حتى حصل على عقود بمئات الملايين من الدولارات منذ عام 2012، وصولًا للنقلة الأكبر عام 2014، حينما برز دوره في سيطرة روسيا على جزيرة القرم، ثم الحرب الأوكرانية في فبراير 2022.

txt

انقلاب مفاجئ.. ماذا حدث فى تمرد "فاجنر" على بوتين؟

فاجنر بريجوجين يفجيني بريجوجين الروسي الجيش الروسي الروسية

الأكثر قراءة

قائد فاجنر يعلن سيطرته على المقر العسكرى فى روستوف: الدولة تدعمنى

إقبال كبير على المجمعات الاستهلاكية.. والمواطنون: "السعر حلو جدًا واللحمة نضيفة"

مواطنون عن منافذ وزارة الزراعة: اللحوم طازة.. والأسعار أقل من محال الجزارة

الحكم في طعون مرتضي منصور في قضايا «الخطيب» 8 يوليو

موعد بدء العام الدراسي الجديد في المدارس 2023-2024

عالم مصرى فى الخلايا الجذعية يشيد ببنك الدم ومستوى الجودة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية