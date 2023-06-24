"الإسكوا" توضح العوامل المؤثرة في الحصول على الغذاء بالمنطقة العربية

قالت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا "الإسكوا"، إن هناك عوامل اقتصادية تؤثر في الحصول على الغذاء، كالتضخم وارتفاع معدلات البطالة، ففي عام 2021، بلغ متوسط البطالة في المنطقة العربية 12.4%، أي ضعف المتوسط العالمي، ولكن مع تباين كبير من مجموعة بلدان إلى أخرى.

واكدت "الإسكوا" في تقرير لها حصل "الدستور" على نسخة منه، أن بلدان مجلس التعاون الخليجي سجل معدلات بطالة منخفضة، بل وهي مصدر لفرص العمل بالنسبة إلى المهاجرين من البلدان المجاورة، وبالمقابل، تسجل أقل البلدان نموًا أعلى مستويات البطالة.

وأشارت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا "الإسكوا"، إلى أنه داخل البلدان لا توزع فرص العمل على قدم المساواة، فترتفع مستويات البطالة والعمالة الناقصة بين الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين.

وفي عام 2020، كان 35.6% من الشباب في المنطقة خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 23.3%، وكانت مشاركة النساء في القوى العاملة أقل بكثير من المتوسط العالمي، فبلغ معدل مشاركتهن في المنطقة 19.43% مقارنة بمتوسط عالمي بنسبة 46.18%.

وأوضحت "الإسكوا"، أن البطالة والعمالة الناقصة تؤثران بشدة على واقع الأمن الغذائي في البلدان التي ليست لديها إلا سياسات محدودة للضمان الاجتماعي، والتي هي ايضًا الأشد تضررًا من الفقر، وتفاقم البطالة بشدة تبعات عدم المساواة في الدخل على الأمن الغذائي.

وتظهر بيانات مسح الباروميتر العربي، من أكتوبر 2021 إلى يوليو 2022، ارتفاع معدلات الأمن الغذائي بين العاطلين عن العمل مقارنة بالذين يعملون حاليًا، وأثرت عوامل هيكلية، مثل ارتفاع مستويات التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي بسبب أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، بشدة على الأمن الغذائي للبلدان والاسر ذات الدخل المنخفض، وعادة ماتكون أقل البلدان نموًا هي أشد عرضة لتغيرات الأسعار العالمية التي تطالها بسرعة أكبر من الاقتصادات المتقدمة بسبب سلاسل التوريد الأقصر.