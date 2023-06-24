برلمانية: ملتقى الأحزاب السياسية فريد من نوعه وسيكون له دور فى إثراء العمل السياسى

قالت عفاف زهران عضو مجلس النواب، إن ملتقى الأحزاب السياسية الذي شاركت فيه العديد من التكتلات والأحزاب السياسية المصرية، فرصة مهمة للتأكيد على أهمية وجود الأحزاب في الحياة السياسية بالنسبة للمواطنين، ومن الضروري التوعية بهذه الأهمية لدى المجتمع، حتى ندفع المصريين بمشاركة سياسية أشد عمقًا، وألا تقتصر على تواجدهم ومشاركتهم في الانتخابات فقط، بل لابد من التواجد في العملية السياسية بأكملها، من خلال قنواتها الشرعية التي تعتبر الأحزاب السياسية جزءًا منها، معربة عن سعادتها بدعوتها لحضور هذا الملتقى.

وقالت "زهران" في تصريحات لها، إن التكتل فريد من نوعه، ولم تر منذ عقود هذا التعاون الذي تبديه أحد أهم ضلوع الحياة السياسية في مصر، في مواجهة التحديات الاستثنائية التي نحن أمامها اليوم في لحظة حساسة في عمر هذا الوطن.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى حرصها على الحضور والمشاركة لما للملتقى من أهمية، حيث طرحت كل الأحزاب والتكتلات جهودها في العام الماضي، ورؤيتها للعام المقبل، وعرضت الأنشطة الحزبية والعمل المجتمعي والأجندة التشريعية الخاصة بها، منوهة بأن الملتقى اتسم بالتنوع مما يثري الحياة السياسية في المستقبل.

وثمنت عفاف زهران عدم اقتصار الملتقى على الاجتماع في القاهرة فقط، واعتبارها مرحلة أولى لمراحل أخرى مقبلة، تشمل الصعيد والدلتا وساحل المتوسط، وهي أقاليم عانت في العقود الماضية من التهميش السياسي، مقابل الاهتمام بصنع السياسية في القاهرة، حيث مراكز صنع القرار في مصر.