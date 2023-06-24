لو فاتك التريند|تشكيل الأهلي المتوقع أمام منتخب السويس.. وحالة الطقس خلال 72 ساعة

تصدرت العديد من الأخبار الترند عبر محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، حيث تنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية.

ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه "من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد".

https://www.dostor.org/4432442

10 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر من أفضل الوجهات السياحية فى العالم

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تطوير ملف السياحة في مصر بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو.

https://www.dostor.org/4432420

مصدر بـ"التعليم": وقف تصحيح امتحانات الثانوية العامة خلال إجازة عيد الأضحى

تستكمل كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة تقدير درجات امتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة الأجنبية الثانية، كما تم الانتهاء من تصحيح مادة اللغة العربية، وجار مراجعة وجمع الدرجات بين الأسئلة المقالية وأسئلة الاختيار من متعدد.

https://www.dostor.org/4432359

انقلاب مفاجئ.. ماذا حدث فى تمرد "فاجنر" على بوتين؟

أثار التمرد والعصيان الذي أعلنه قائد مجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين، مساء الجمعة، اضطرابات سياسية وأمنية واسعة في روسيا، بعد التحرك المفاجئ لفاجنر نحو المدن الروسية والسيطرة على بعض المدن ورفضه الاستسلام.

https://www.dostor.org/4432425

السجن المشدد 5 سنوات لشقيقين بتهمة ترويج المخدرات بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما، على خلفية اتهامهما بالاتجار في المواد المخدر بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، الرئيسان بمحكمة الاستئناف، وأمانة سر محمد طه.

https://www.dostor.org/4432458

تشكيل الأهلى المتوقع أمام منتخب السويس بالكأس وموعد المباراة والقنوات الناقلة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام منتخب السويس ببطولة كأس مصر وموعد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما يشغل اهتمامات جماهير المارد الأحمر، فى ظل النشوة التي يعيشها عشاق ومشجعى الأهلى خلال الفترة الأخيرة.

https://www.dostor.org/4432392

مهرجان المسرح المصري يكرم رياض الخولي في دورته الـ 16

قررت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، تكريم الفنان الكبير رياض الخولي خلال حفل افتتاح دورته السادسة عشرة، والتي تقام في الفترة من 27 يوليو، وحتى 12 أغسطس.

https://www.dostor.org/4432402



