مصدر بـ"التعليم": وقف تصحيح امتحانات الثانوية العامة خلال إجازة عيد الأضحى

تستكمل كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة تقدير درجات امتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة الأجنبية الثانية، كما تم الانتهاء من تصحيح مادة اللغة العربية، وجار مراجعة وجمع الدرجات بين الأسئلة المقالية وأسئلة الاختيار من متعدد.

وقال مصدر مسئول بديوان عام الوزارة لـ"الدستور"، إنه سيتم وقف التصحيح في الكنترولات من يوم الثلاثاء المقبل، بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن تستأنف عملها السبت المقبل.

ويستكمل طلاب الثانوية العامة بشعبتَيها الأدبية والعلمية "الدور الأول" غدًا الأحد، الامتحان في مادة الكيمياء لشعبتَي (العلوم والرياضة)، ومادة الجغرافيا للشعبة (الأدبية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، ويؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان الجغرافيا (ورقة ثانية).

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالباً وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالباً وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالباً، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالباً وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.