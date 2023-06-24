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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لشقيقين بتهمة ترويج المخدرات بمدينة نصر

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما، على خلفية اتهامهما بالاتجار في المواد المخدر بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، الرئيسين بمحكمة الاستئناف، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 29 لسنة 2023 جنايات ثالث مدينة نصر، أن المتهم الأول وشقيقه حازا وأحرزا بقصد الاتجار مخدري الإندازول والكيتامين.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بورود معلومات له مفادها حيازة وإحراز المتهمين مواد مخدرة، فانتقل إلى حيث أيقن تواجدهما، وأبصرهما بالطريق العام حائزين ومحرزين كيسا بلاستيكيا شفاف اللون بداخله 50 كيسا بلاستيكيا صغيرا شفاف اللون، يحوي كل منها مخدري الكيتامين والإندازول في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

جنايات القاهرة التجمع الخامس شقيقين المشدد 5 سنوات المواد المخدر مدينة نصر المستشار حسن فريد

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