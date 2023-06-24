10 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر من أفضل الوجهات السياحية فى العالم

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تطوير ملف السياحة في مصر بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو.

وقال الإعلامي مصطفى كفافي، مقدم البرنامج، إن السياحة في مصر بعد ثورة 30 يونيو قطعت شوطًا طويلًا، والدولة المصرية قدمت الكثير لها في السنوات العشرة الأخيرة.

وأضاف أن الدولة طورت الكثير من المقاصد السياحية، ولدينا متحف الحضارات على سبيل المثال، وتم عمل احتفالات عالمية بطريق الكباش، والعالم كله انبهر بذلك، وطورت الدولة أسطولها الجوي في شركة مصر للطيران، وتعاقدت مع وكالات سياحية كبيرة.

وأكد أن مصر تعد من أفضل الوجهات السياحية حول العالم والأكثر تنوعًا، ففيها كل الألوان السياحية ما بين سياحة ترفيهية وشاطئية وتاريخية، حيث ينمو عدد السياح الوافدين إلى مصر بوتيرة متسارعة في 2023، وكان هذا الأمر هو العنوان الأبرز لوكالات الأنباء.