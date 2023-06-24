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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مهرجان المسرح المصري يكرم رياض الخولي في دورته الـ 16

رياض الخولي
رياض الخولي

قررت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، تكريم الفنان الكبير رياض الخولي خلال حفل افتتاح دورته السادسة عشرة، والتي تقام في الفترة من 27 يوليو، وحتى 12 أغسطس.

 ويأتي التكريم تقديرًا لتاريخ الفنان رياض الخولي الكبير ومسيرته الفنية العريقة في المسرح والسينما والتلفزيون.

 وعبر بيان رسمي للمهرجان، عبر الفنان الكبير رياض الخولي عن سعادته بهذا التكريم حيث قال: «سعيد بتكريمي من قبل القائمين على المهرجان القومي للمسرح، فالتكريم عادة ما يثلج صدر أي فنان لأنه يشعر بأن هناك من يقدر مسيرته الفنية الطويلة، والمسرح هو بيتي الأول وقدمت فيه العديد من التجارب التي أفتخر بها، والمهرجان القومي للمسرح علي وجه الخصوص يعد التكريم فيه شرف كبير لأي فنان، لذا أشكر الفنان محمد رياض والقائمين علي المهرجان على هذا التكريم».

ورياض الخولي من أهم فناني جيله ، حيث تميز بتنوع أدواره بأدائه المبهر في كل عمل يقدمه، وبدأ الخولي مسيرته الفنية من خلال المسرح المدرسي ، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكان مديراً للمسرح الكوميدي التابع للبيت الفني للمسرح لمدة ست سنوات منذ عام 2001 وحتي 2007، وخلال مشواره الفني التحق الفنان رياض الخولي بفرقة الفنان محمد صبحي، وشارك معه في عدة أعمال منها: مسرحية “وجهة نظر” في دور مميز، كما شارك أيضا في مسرحية “ماما أمريكا”، ومسلسل ”يوميات ونيس” ، ومن أهم المسرحيات التي قدمها الخولي خلال مسيرته الفنية ، مسرحية ” ليلة حاولت آنساها ” و” تفاحة آدم ” و” مين يشتري راجل ” ، ” عفريت لكل مواطن ” ، ” زوجة واحدة تكفي ”.

 كما له العديد من الأعمال الفنية في السينما والتلفزيون التي تميزت بالتنوع ومن أهمها ، في السينما ، أفلام ” طيور الظلام ، و السادة رجال ، و جمال عبد الناصر ، و تمت أقواله ، و عمهم ” ، أما في التلفزيون فمن أعماله مسلسل ” الإختيار 2 ، شديد الخطورة ، والفتوة ، وصاحب السعادة ، و زيزينيا ، و بنت أفندينا ، والصعود الي القلب ، و عواصف النساء، العميل 1001، وحدائق الشيطان ، وأم كلثوم ، وبوابة الحلواني ، وسمبل ، وليالي الحلمية ، السيرة الهلالية ” ومؤخرا “جزيرة غمام ” و”بابا المجال ” .

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