بوتين: فرض حالة مكافحة الإرهاب في العاصمة موسكو

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم ، فرض حالة مكافحة الإرهاب في العاصمة موسكو، وتوعد بأن الرد على التمرد المسلح الذي تقوده مجموعة فاجنر العسكرية سيكون قاسيا.

وقال بوتين، في خطاب له بعد تمرد قوات فاجنر، إن روسيا تخوض قتالا صعبا من أجل مستقبلها وهذا يتطلب ترك كل ما يضعف الدولة، معتبرا أن ما تواجهه اليوم هو خيانة داخلية.

وشدد الرئيس الروسي على أن ردهم سيكون قاسياً على هذا التمرد المسلح.

وأضاف “أعلنا نظام مكافحة الإرهاب في موسكو وعدد من المقاطعات وسيتم اتخاذ إجراءات لإعادة الاستقرار في روستوف”، مؤكدا أن روسيا تحتاج لوحدة جميع قواتها.

وتابع:“نناضل من أجل الحق في أن تبقى روسيا دولة لها تاريخ عريق، ومن ينظم التمرد يحاول دفع البلد للاستسلام والحرب الأهلية”.

ولفت إلى أنه كرئيس لروسيا سيقوم بكل ما يلزم للدفاع عن استقلال البلاد وحماية المواطنين، مشيرًا إلى أن "المصالح الشخصية أدت إلى خيانة البلد"، محذراً من أن أي اضطرابات داخلية تشكل تهديدًا قاتلا للدولة وهي بمثابة صفعة للشعب الروسي.

ولفت إلى أن "الذين نظموا التمرد المسلح ورفعوا السلاح ضد الرفاق في القتال خانوا روسيا وسيتحملون مسؤولية ذلك".