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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رسالة تحذيرية من "الدفاع الروسية" لـ"مقاتلى فاجنر": تم خداعكم

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

دعت وزارة الدفاع الروسية مقاتلي فاجنر للتحلي بالحكمة والتواصل مع قادة الجيش، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ووجهت الدفاع الروسية رسالة لجميع مقاتلي مجموعة "فاجنر" الروسية:"تم خداعكم نحو مغامرة إجرامية".

ودعا الأمن الفيدرالي الروسي لعدم تنفيذ الأوامر الإجرامية لبريجوجين، مشيرًا إلى أن تصريحات بريجوجين دعوة لبدء نزاع مسلح في روسيا.

وكان أعلن قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، عن تمرد على قيادة الجيش الروسي، مؤكدًا في فيديوهات بثها على حساباته على مواقع التواصل، بأن "يذهب حتى النهاية" وأن "يدمّر كل ما يعترض طريقه"، مؤكدا أن قواته دخلت الأراضي الروسية.

الدفاع الروسية فاجنر مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين روسيا

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