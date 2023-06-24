بكرى يكشف مدى تدهور الأوضاع الاقتصادية فى عام حكم الإخوان

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن في زمن حكم الإخوان ارتفع العجز في ميزانية الدولة من 167 إلى 250 مليار ، والدين العام ارتفع 23.36%، والدين المحلي قياسًا بالناتج المحلي القومي زاد من 79% إلى 89% ، الاحتياطي الأجنبي كان 15.53 عندما تولوا الحكم، وعندما تركوا الحكم كان الاحتياطي الأجنبي 12.6 مليار دولار.

كما أن التصنيف الائتماني في مؤسسة موديز أشار إلى دخول مصر في مرحلة التعثر، والمنظمة أبدت شكوكها في قدرة مصر في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن مشروع النهضة الذي كان عبارة عن 100 يوم، والذي تحدث عن الأمن والاستقرار وحل أزمة الكهرباء والوقود وتحسين رغيف الخبز وحل أزمة المرور والقمامة، لافتا إلى أن رئيس الوزراء هشام قنديل قال إنه لحل أزمة الكهرباء اجلسوا كلكم في غرفة واحدة والبسوا قطن، حيث كانت تنقطع الكهرباء لمدة 12 ساعة في هذا التوقيت.

وأشار بكري إلى أنه في حالة مشاهدة مثل ذلك الواقع في حكم الإخوان، ومن ثم أرى ما يحدث الآن في مصر، في ظل حدوث المشاكل وارتفاع الأسعار ، لكن هناك أمل في النهوض والخروج، وإمكانية إحداث ثورة حقيقية تبنى هذه البلد، صحيح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتخذ قرارات قوية وصعبة على البعض لكنها ضرورية لبناء الدولة.