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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نجم الزمالك السابق ينتقد أوسوريو بسبب طريقة لعبه

كارلوس أوسوريو
كارلوس أوسوريو

انتقد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض بسبب طريقة لعبه.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على فاركو بثلاثة أهداف لهدف ليتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر.

وقال فاروق جعفر في تصريحات تليفزيونية " البطولة العربية هي المعيار الذي سيكشف هل طريقة أوسوريو مفيدة للزمالك أم لا؟".

وأضاف:  المدرب الكولومبي دائمًا ما يقوم بتغيير طريقة اللعب ومراكز اللاعبين أكثر من مرة".

وتابع: "في النهاية الفريق قدم أداءًا جيدًا على المستوى الجماعي وخبرات الفريق تغلبت على شخصية المدرب".

واختتم تصريحاته: "أقدم التهنئة للفريق على الفوز، لكن أتمنى من أوسوريو أن يلعب بطريقة تناسب اللاعبين".

الزمالك الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو فاروق جعفر فاركو كاس مصر

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