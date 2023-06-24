بكرى لـ"الشاهد": كلام الرئيس السيسى كان واضحًا منذ البداية بأن الوضع الاقتصادى صعب ويجب تحمل الإصلاح

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه في يوم 27 يناير عام 2014م، عندما تم عرض القائد العام على المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أجل ترشحه بناءً على المطالب الشعبية، الجماهير كلها كانت رافعة صور عبدالفتاح السيسي مطالبين بنزوله.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الفريق عبدالفتاح السيسي وقتها شرح لمدة 3 ساعات خطورة أن يترشح أحد، فرفض كل المجلس الأعلى ، ما عدا اثنين؛ هما الفريق عبدالمنعم التراس والفريق صدقي صبحي، والفريق عبدالمنعم الترّاس قال لقد اخترنا القوي الأمين، وأنت مقاتل ولا يمكن أن تترك الملعب ولا يمكن أن تترك الساحة ونحن في احتياجك، واستمر في الحديث باسهاب هو والفريق صدقي صبحي، وأعيد التوصيت مرة أخرى، فوافق الجميع، ومن توالت الأحداث حتى خرج السيسي في 26 مارس بالبدلة العسكرية الذي عاش فيها وأحبها وقال بيانه.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يدرك بأنه داخل على معركة صعبة واتخاذ قرارات صعبة، لافتاً إلى أن كلام الرئيس السيسي كان واضحًا منذ البداية بأن الوضع الاقتصادي صعب ويجب تحمل الإصلاح.

عن برنامج “الشاهد”

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.