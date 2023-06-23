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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصطفى بكرى لـ "الشاهد": الإخوان عذبوا 49 شخصًا أمام قصر الاتحادية

مصطفي بكري
مصطفي بكري

قال الكاتب الصحفي مصطفي بكري، إن جماعة الاخوان الإرهابية عذبوا 49 شخصًا، خلال محاولاتهم لفض اعتصام الاتحادية.

وأضاف “بكري” خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، طالب رجاله بضرورة الحفاظ على حياة المواطنين وتأمين مظاهراتهم السلمية، وحمايتهم من بطش قيادات الجماعة الإرهابية.

وتابع :"بدأت التحريات من أول يوم.. واتهم محمد مرسي عددا من الأشخاص بالتحريض وتمويل المظاهرات، وعندما عرضت القضية علي نيابة مصر الجديدة، أمرت بالإفراج عن المتظاهرين لأن محضر التحريات أكد براءتهم من أي اتهام بالعنف".

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

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