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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فى عيد ميلاد ليونيل ميسى.. قصة أول كأس عالم فى تاريخ أفضل لاعبى العالم

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

لم يكن سهل على ليونيل ميسي أن يُتوّج بأغلى كأس في العالم مع منتخب بلاده الأرجنتين لأول مرة في حياته منذُ أن خطت قدماه ملاعب كرة القدم، لذلك كانت دموعة غالية على عُشاق الكرة المستديرة انتمائًا ولطفًا بهذا اللاعب الذي أمتع الجميع بذوقه الخاص ومهاراته الفريدة على أرض الملعب.

 

فازت الأرجنتين بنهائيات كأس العالم لكرة القدم 3 مرات الأولى عام 1978 والثانية 1986 بينما الثالثة كانت في العام الماضي 2022 وهي الأولى بالنسبة ليونيل ميسي في تاريخه الطويل.

 

خاض ميسي منذ ظهوره الأول سنة 2005 مع منتخب الأرجنتين 175 مباراة دولية أحرز خلالها 103 أهداف، ليكون بذلك الهداف التاريخي للأرجنتين، متجاوزًا الرقم القياسي لغابرييل باتيستوتا الذي يبلغ 54 هدفًا.

يحمل ميسي أيضًا الرقم القياسي لأكثر المهدفين من شباب جنوب أمريكا متجاوزًا رقم بيليه الذي بلغ 77 هدفاً.

 

مع كل هذا الإنجاز لم يحصل ليونيل ميسي على كأس العالم مع منتخب بلاده الأرجنتين، منذُ انضمامه للمنتخب، حتى ضحكت الحياة له وتوجته بأغلى كأس في العالم للمرة الأولى في تاريخه، العام الماضي، وكانت بمثابة مُعجزة انتظر تحقيقها منذُ 2005. 

 

فرحة ليونيل ميسي بحصوله على كأس العالم مع منتخب بلاده، عكس انتمائه وحبه للمنتخب الأرجنتيني وغلاوة التتويج الذي وصفه بأنه أغلى تتويج حصل عليه منذُ أن بدأ رحلته في عالم كرة القدم.

 

قال الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي إنّه شعر بأنّ كأس العالم ناداهُ  بعدما قاد بلاده إلى اللقب الثالث في تاريخها، معبرًا عن هذه اللحظات السعيدة بوصفه: «شعرت وكأنَّها تناديني وتقول لي خذني فالآن بإمكانك أن تلمسني»، مرددًا: «رأيتها تلمع في هذا الاستاد الرائع (لوسيل) ولم أتردد عندما قررت تقبيلها)».

 

وُلد ميسي في الرابع والعشرين من يونيو عام 1987 ويبلغ من العمر حاليًا 35 عامًا. نشأ في وسط الأرجنتين، وانتقل إلى إسبانيا لينضم إلى برشلونة في سن 13 عامًا، حيث شارك لأول مرة في الدوري عندما كان عمره 17 عامًا في أكتوبر 2004.

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