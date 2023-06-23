ads
الجمعة 23 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس أساقفة الكنيسة الأنجليكانية يُهنئ المكرمين بحفل لامبيث 2023

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي

هنأ الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية كلير غايس عبد الملك والقس الكنن هيو توماس، بمناسبة تكريمهم في حفل توزيع جوائز لامبيث لعام 2023 في المملكة المتحدة بحضور جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري وذلك تكريمًا لجهودهم المتميزة وتفانيهم في خدمة المجتمع المحيط.

وقال رئيس الأساقفة في تهنئته لكلير غايس: “نشعر بفخر حقيقي لحصولها علي جائزة لانفرانك للتعليم والمنح الدراسية من وذلك انعكاس حقيقي لجهودها طوال حياتها في خدمة تعليم الأطفال الصم وضعاف السمع”.

وقدم رئيس الأساقفة تهانيه للقس الكنن توماس هيو، قائلا: “حصول القس هيو علي جائزة صليب القديس أوغسطينوس للخدمة بتفاني تجاه الكنيسة الأسقفية يشعرنا بفخر، إذ تباركنا بخدمته معنا في إبروشية شمال إفريقيا سنوات عديدة”.

وتقدم جائزة لامبيث كل عام لمجموعة من الخدام والقساوسة وصُناع السلام الذين أفنوا حياتهم من أجل خدمة المجتمع الأنجليكاني علي مستوي العالم والذين كرسوا حياتهم العملية لتعزيز الإيمان والخدمة.

الأكثر قراءة

وفاة شاب وإصابة فتاة فى حادث سير مروع بالتجمع

لقاء ودى بين الرئيس السيسى وولى العهد السعودى فى فرنسا

مَن هى الفنانة ياسمين أيمن التي ارتبط اسمها بحادث التجمع؟

قادت على سرعة 200 كم.. الكشف عن سبب انقلاب سيارة ياسمين أيمن

"آمون وبتاح وحورس".. مناطق قد لا تعرفها عن الذهب في مصر بمنجم السكري

بعد تحقيق شروطه.. حسين الشحات يوجه رسالة لجماهير الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

ماجد حبته

مودى.. واشنطن ثم القاهرة

بسنت حسن

الخيط الرفيع بين القاتل و الشهيد

خالد حريب

أشرف أمين. . النجار الذي أبدع

مؤمن المحمدي

كرتونة بيض عشان أشرف

لواء. محسن الفحام

المعلومات.. وحرية تداولها

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية

قوات الاحتلال تعتدى على مسيرة احتجاجية فى القدس