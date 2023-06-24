مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-6-2023 فى مصر

زاد البحث عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 24-6-2023 منذ ساعات الليل الأولى حيث يرغب الملايين في ضبط مواعيد أداء الفرائض الخمس خاصة بالتزامن مع موسم الحج 1444/2023 رغبة في رضا الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة التي تغفر فيها الذنوب ويعتق فيها الملايين من عباد الله من النار.



مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-6-2023 في مصر

يقدم الدستور للقراء مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-6-2023 وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية والمعتمدة في كافة مساجد الجمهورية وفقا لقرار وزارة الأوقاف المصرية وهى كما يلي:-

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 4:09 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:57 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:33 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 8:00 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 9:33 مساءا.

موعد الصلاة في محافظة البحيرة

صلاة الفجر الساعة 4:09 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 1:01 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:38 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 8:05 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 9:40 مساءا.



موعد الصلاة في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر الساعة 4:09 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 1:02 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:41 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 8:08 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 9:43 مساءا.



موعد الصلاة في محافظة قنا

صلاة الفجر الساعة 4:18 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:51 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:16 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:45 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 9:13 مساءا.



موعد الصلاة في محافظة البحر الأحمر

صلاة الفجر الساعة 4:18 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:45 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:06 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:36 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 9:02 مساءا.

موعد الصلاة في محافظة شمال سيناء

صلاة الفجر الساعة 3:58 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:48 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:24 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:51 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 9:25 مساءا.



موعد الصلاة في محافظة المنيا

صلاة الفجر الساعة 4:19 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:59 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:30 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:57 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 9:27 مساءا.