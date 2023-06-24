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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-6-2023 فى مصر

الصلاة
الصلاة

زاد البحث عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 24-6-2023 منذ ساعات الليل الأولى حيث يرغب الملايين في ضبط مواعيد أداء الفرائض الخمس خاصة بالتزامن مع موسم الحج 1444/2023 رغبة في رضا الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة التي تغفر فيها الذنوب ويعتق فيها الملايين من عباد الله من النار.


مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-6-2023 في مصر

يقدم الدستور للقراء مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-6-2023 وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية والمعتمدة في كافة مساجد الجمهورية وفقا لقرار وزارة الأوقاف المصرية وهى كما يلي:-

 

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 4:09 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:57 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:33 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 8:00 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 9:33 مساءا.

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موعد الصلاة في محافظة البحيرة

صلاة الفجر الساعة 4:09 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 1:01 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:38 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 8:05 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 9:40 مساءا.


موعد الصلاة في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر الساعة 4:09 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 1:02 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:41 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 8:08 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 9:43 مساءا.


موعد الصلاة في محافظة قنا

صلاة الفجر الساعة 4:18 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:51 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:16 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:45 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 9:13 مساءا.


موعد الصلاة في محافظة البحر الأحمر

صلاة الفجر الساعة 4:18 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:45 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:06 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:36 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 9:02 مساءا.

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موعد الصلاة في محافظة شمال سيناء

صلاة الفجر الساعة 3:58 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:48 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:24 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:51 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 9:25 مساءا.


موعد الصلاة في محافظة المنيا

صلاة الفجر الساعة 4:19 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:59 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:30 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:57 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 9:27 مساءا.

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