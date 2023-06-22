سعر الدولار فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 22-6-2023

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس الحد السعري الذي سجلته منذ عدة أشهر، كما استقر سعر العملات الأجنبية كلها مقابل الجنيه المصري، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 22-6-2023



سعر الدولار اليوم



• سعر الدولار في البنك الأهلي المصري : 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

• سعر الدولار في بنك مصر : 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

• سعر الدولار في بنك القاهرة : 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

• بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

• بنك قناة السويس : 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

• بنك البركة : 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

• أبو ظبي التجاري : 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

• ميد بنك : 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

• بنك سايب : 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

• بنك كريدي اجريكول مصر : 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

• البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

• بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع .



أسعار العملات الأجنبية

• دولار أمريكى : 30.8423 جنيه للشراء، و 30.9386 جنيه للبيع .

• يورو : 33.6736 جنيه للشراء، و 33.7911 جنيه للبيع .

• جنيه إسترلينى: 39.2406 جنيه للشراء، و 39.3755 جنيه للبيع .

• فرنك سويسرى : 34.3532 جنيه للشراء، و 34.4758 جنيه للبيع .

• 100 ين ياباني: 21.7475 جنيه للشراء، و 21.8169 جنيه للبيع .

• ريال سعودى: 8.2213 جنيه للشراء، و 8.2474 جنيه للبيع .

• دينار كويتي: 100.3360 جنيه للشراء، و 100.6820 جنيه للبيع .

• درهم اماراتى: 8.3966 جنيه للشراء، و 8.4235 جنيه للبيع .

• اليوان الصينى: 4.2900 جنيه للشراء، و 4.3046 جنيه للبيع .