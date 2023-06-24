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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حالة الطقس اليوم السبت 24-6-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

درجات الحرارة
درجات الحرارة

يقدم الدستور للقراء حالة الطقس اليوم السبت 24-6-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية والذي يتم إعلانه يوميا لكافة محافظات الجمهورية وفقا للصور الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية لطبقات الجو العليا والغلاف الجوي.

 

حالة الطقس اليوم السبت 24-6-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 24-6-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في كافة محافظات الجمهورية حيث يسود طقس حار في ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية و مائل للحرارة خلال ساعات الليل.

 

وكشفت الهيئة عن طقسا معتدلا خلال الساعات المتأخرة من الليل على كافة الانحاء مع نشاط في حركة الرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب وشمال سيناء ومحافظات الصعيد على فترات متقطعة تبلغ سرعتها نحو 16 عقده.

 

ونصحت الهيئة المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة وتناول المشروبات الباردة والمياه بكثرة لتعويض الفاقد من السوائل في الجسم ولبس الملابس القطنية الخفيفة لتتناسب مع طبيعة الجو.

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نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا العظمى 36 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 37 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 38 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة العظمى 36 والصغرى 22 درجة مئوية.

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درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفرالشيخ العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 40 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

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