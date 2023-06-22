الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصرفى يتوقع تثبيت سعر الفائدة اليوم

البنك المركزي
البنك المركزي

توقع الخبير المصرفي عزالدين حسنين، أن يتجه البنك المركزي اليوم الخميس لتثبيت سعر العائد على الإيداع والإقراض، عند المعدلات الحالية 18.25%، و19.25% على الترتيب.

وقال المصرفي في تصريحات لـ"الدستور"، إن رفع سعر الفائدة يكلف الموازنة العامة للدولة المزيد من الأعباء، كما أن أسعار السلع في مصر لا تزال مرتفعة، فيما أظهرت أسعار السلع الأساسية عالميًا استقرارًا ملحوظًا.

كان البنك المركزي المصري قد قرر تثبيت أسعار الفائدة في أول اجتماعاته عام 2023 في فبراير الماضي، ثم رفع أسعار الفائدة في الاجتماع التالي في مارس بنسبة 2%، من 16.25 -17.25% إلى 18.25% - 19.25% للإيداع والإقراض لليلة واحدة، ثم قام بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه 18 مايو 2023 عند مستوى 18.28% -19.25% للإيداع والإقراض لليلة واحدة.

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