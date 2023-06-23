اليابان تسجل أول وفاة فى العالم بـ"فيروس أوز"

أعلنت السلطات اليابانية، تسجيل أول حالة وفاة في العالم بفيروس "أوز"، بسبب العدوى التي ينقلها القراد، لامرأة في السبعينيات من عمرها بمحافظة إيباراكي، شمال شرق طوكيو.

وقالت السلطات، وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية، اليوم الجمعة، إنه تم اكتشاف الفيروس في البلاد عام 2018، وبينما قد تكون هناك حالات إصابة بشر وحيوانات برية لم يكن هناك تأكيد على ظهوره على أي شخص حتى الآن.

وذهبت المرأة إلى مؤسسة طبية في صيف عام 2022 بعد أن ظهرت عليها أعراض من بينها الحمى والتعب، بحسب حكومة المحافظة ووزارة الصحة.

وتم تشخيص حالتها بأنها مصابة بالتهاب رئوي ولكن بعد أن ساءت حالتها تم نقلها إلى المستشفى وتم العثور على قرادة في أعلى فخذها اليمنى، على حد قولهم.

وتوفيت بسبب التهاب عضلة القلب بعد 26 يومًا من دخولها المستشفى.

ولا يوجد لقاح ضد فيروس أوز، الذي لم يتم العثور عليه خارج اليابان، وفقًا للمعهد الوطني للأمراض المعدية في طوكيو.

وقال المعهد إن الإصابة بالفيروس ليست بالضرورة قاتلة، لكن يلزم إجراء مزيد من الدراسات حول أعراضه ومخاطره، وأنه يعتقد أن فيروس "أوز" ينتقل من خلال لدغة القراد مع وجود الأنواع في منطقة واسعة من اليابان.