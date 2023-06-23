الجمعة 23 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليابان تسجل أول وفاة فى العالم بـ"فيروس أوز"

فيروس
فيروس

أعلنت السلطات اليابانية، تسجيل أول حالة وفاة في العالم بفيروس "أوز"، بسبب العدوى التي ينقلها القراد، لامرأة في السبعينيات من عمرها بمحافظة إيباراكي، شمال شرق طوكيو.

وقالت السلطات، وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية، اليوم الجمعة، إنه تم اكتشاف الفيروس في البلاد عام 2018، وبينما قد تكون هناك حالات إصابة بشر وحيوانات برية لم يكن هناك تأكيد على ظهوره على أي شخص حتى الآن.

وذهبت المرأة إلى مؤسسة طبية في صيف عام 2022 بعد أن ظهرت عليها أعراض من بينها الحمى والتعب، بحسب حكومة المحافظة ووزارة الصحة.

وتم تشخيص حالتها بأنها مصابة بالتهاب رئوي ولكن بعد أن ساءت حالتها تم نقلها إلى المستشفى وتم العثور على قرادة في أعلى فخذها اليمنى، على حد قولهم.

وتوفيت بسبب التهاب عضلة القلب بعد 26 يومًا من دخولها المستشفى.

ولا يوجد لقاح ضد فيروس أوز، الذي لم يتم العثور عليه خارج اليابان، وفقًا للمعهد الوطني للأمراض المعدية في طوكيو.

وقال المعهد إن الإصابة بالفيروس ليست بالضرورة قاتلة، لكن يلزم إجراء مزيد من الدراسات حول أعراضه ومخاطره، وأنه يعتقد أن فيروس "أوز" ينتقل من خلال لدغة القراد مع وجود الأنواع في منطقة واسعة من اليابان.

حيوانات برية حالات إصابة طات اليابانية وكالة أنباء كيودو اليابانية وزارة الصحة ووزارة الصحة

الأكثر قراءة

كشف تفاصيل فيديو اقتحام منزل مواطن فى المعصرة بالقاهرة

اليابان تسجل أول وفاة فى العالم بـ"فيروس أوز"

الذهب يسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مطلع 2023 في البورصة العالمية

العثور على جثة شاب داخل صندوق تروسيكل فى نجع حمادى بقنا

لأول مرة بـ"الرعاية الصحية".. فتح العيادات الخارجية الجمعة بمجمع الإسماعيلية الطبي

الرئيس السيسى يهنئ العاملين بالجهاز الإدارى للدولة باليوم العالمى للخدمة العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"نادى الأسير" يحذر من انتشار عدوى بين الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال

وزير الأوقاف الفلسطينى يحذر من ازدياد اعتداءات المستوطنين على المساجد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين