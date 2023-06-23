إقبال كبير من المواطنين على اللحوم الحمراء.. والجزارين: "الناس بتزيد كل يوم"

حالة من الاستعدادات تشهدها عدد من محال الجزارة تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك والذي يفصلنا عنه أيام قليلة ويهل علينا يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 يونيو الجاري، وفي تلك الأيام يقبل المواطنين بشكل كبير على شراء اللحوم الحمراء كونها إحدى الوجبات الأساسية على مائدة عيد الأضحى، مما يجعل محال الجزارة تستعد بشكل خاص لاستقبال تلك المناسبة.

ورصدت "الدستور" حجم إقبال المواطنين على محال الجزارة خلال الأيام الجارية ومدى استعدادات محال الجزارة لاستقبال الأعداد الكبيرة من المواطنين بشكل يومي، والتي جاءت على النحو التالي.

شهدت عددًا من محال الجزارة بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين على مدار الأيام الجارية تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط حالة من استعدادات المحال لاستقبال الموسم حيث حرص بعض الجزارين على زيادة أعداد الذبائح اليومية، بجانب تكثيف أعداد العمالة لاستيعاب ضغط العمل على مدار اليوم، بالإضافة لوجود بعض المظاهر الاحتفالية من فراشات ومكبرات صوت وأنوار مبهجة تكسين جدران المحال.

يقول شادي الجمل، أحد الجزارين بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن إقبال المواطنين يزداد يوما بعد يوم على شراء اللحوم الحمراء لاقتراب عيد الأضحى، لافتاً إلى أن هذا الوقت موسم للجزارين ما يجعلهم يقومون ببعض المظاهر الاحتفالية لجذب المواطنين على المحل وشراء اللحوم.

ومن جانبه أوضح محمود صادق، أحد الجزارين بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن أسعار اللحوم تشهد استقرارًا كبيرًا على مدار الفترة الجارية فاللحم للكندوز يتراوح سعرها ما بين 310 لـ360 جنيهًا، اللحم الشرائح تبدأ من 280 ل 350 جنيها، اللحم الكبيرة من 260 لـ300 جنيه، اللحم المفروم 260 جنيهًا، لكبده تبدأ من 280 جنيهًا باختلاف المناطق والمحال، مؤكدًا على أن تلك الفترة تشهد محال الجزارة زحامًا مستمرًا على مدار الساعة ليلًا مع نهار وإقبال شديد من المواطنين.

أضاف سيد محمد، أحد الجزارين بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن محال الجزارة تعمل لبعد منتصف الليل خلال الفترة الجارية وحتى أول يوم أو ثاني أيام العيد الأضحى بسبب الإقبال الكبير من المواطنين، ومن بعدها تبدأ الإجازة الخاصة بهم والتي تستمر لأكثر من شهر.