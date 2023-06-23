الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: ننفذ القطار الكهربائى لمجابهة عوامل تغير المناخ

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الشراكة والتعاون هو عمل متحرك ما بين كل الدول المتقدمة والنامية التي تسعى إلى التقدم والنمو.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في قمة «مثياق عالمي جديد»، والمنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة: "لما قررنا أن ننفذ مشروع القطار الكهربائي في إطار التنمية المستدمة ولمجابهة عوامل تغير المناخ من خلال استخدام نظم نقل حديثة تكون بعيدة عن عن التلوث وتأثيراته، كان هناك دعم قدم لنا من جانب ألمانيا".

وأضاف الرئيس: "قصدنا أن مخاطر الائتمان يتم تمويلها من جانب ألمانيين وبالفعل تم تمويل مخاطر الائتمان للقرض وهو قرض ضخم برقم كبير"، موجهاً الشكر إلى المستشار الألماني.

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