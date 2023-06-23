أخبار الظهيرة| الرئيس يوجه بتأمين نقلة نوعية في عمل الجهاز الإداري.. وتفاصيل تجديد حسين الشحات في الأهلى

شهدت الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية والعالمية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

الرئيس يوجه بتأمين نقلة نوعية في عمل الجهاز الإداري مع الانتقال للعاصمة الإدارية

ووجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ببدء إخطار الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم، بالتوجه إلى بنك التعمير والإسكان، واستكمال قيمة مقدم الوحدات المخصصة لهم، تمهيدًا لتوقيع العقد والاستلام، وذلك في إطار الحوافز المقررة للموظفين المنتقلين للعمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة بالعاصمة الإدارية.. للمزيد اضغط هنا.

يحسم اليوم.. تفاصيل تجديد حسين الشحات فى الأهلى

يعقد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول بنادي الأهلي، جلسة خاصة مع أمير توفيق، مدير التعاقدات، خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل حسم التجديد بشكل رسمي وإنهاء الملف بعد الجلسة الثنائية التي جمعته والسويسري مارسيل كولر، المدير الفني، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لإقناعه بالبقاء داخل القلعة الحمراء.. للمزيد اضغط هنا.

ضبط 3 ركاب بحوزتهم أقراص مخدرة بمطار القاهرة الدولى

ضبط رجال جمارك مطار القاهرة الدولي 3 ركاب بحوزتهم أقراص مخدرة، وراكب بحوزته صاعق وروادع.. الحالة الأولى، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الإيطالية القادمة من ميلانو، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار، تم ضبط راكب مصري بحوزته 20 قرصًا مخدرًا.. للمزيد اضغط هنا.

"الضرائب": التعاون مع "إيتاكس" ساهم في بناء نظام ضريبي متقدم

أكد رضا عبدالقادر، مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب المصرية، اهتمام ومتابعة وزير المالية الدقيقة والمستمرة لتطبيق مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية، والتي يتم تطبيقها في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.. للمزيد اضغط هنا.